В России хотят сделать автоматическим перерасчёт квартплаты при перебоях с услугами ЖКХ

Российские власти планируют изменить порядок перерасчёта платы за коммунальные услуги при отключениях и перебоях. Об этом, ссылаясь на план по реализации национальной модели ведения бизнеса, пишет ТАСС в воскресенье, 25 января.

Если электричество, вода, газ или отопление пропадают дольше положенного, сумму в квитанции хотят снижать без обращений со стороны потребителей. Предполагается, что перерасчёт сделают на основании показаний приборов учёта — они должны зафиксировать факт и продолжительность сбоя.

К сентябрю 2026-го в правительстве подготовят доклад о возможных изменениях. Если потребуется, к февралю 2028 года может появиться новый нормативный акт, который закрепит обновлённый порядок перерасчёта.

Сейчас за каждый час сверх допустимого отключения плата за конкретную коммунальную услугу уменьшается на 0,15%. Жильцы квартир и домов должны обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, дожидаться представителя управляющей компании, составить акт с подписями соседей и затем подать письменное заявление с требованием о перерасчёте.