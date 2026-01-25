Россия и Беларусь вновь заговорили об отмене роуминга

ВКонтакте

Москва и Минск продолжают работу над отменой телефонного роуминга между Россией и Беларусью. Такое заявление сделал директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, его слова приводит РИА Новости в воскресенье, 25 января.

«Работа в этом направлении ведётся… Мы сохраняем готовность к продолжению работы профильных ведомств и операторов связи с выходом на полную отмену роуминга, которая бы полностью исключала взимание дополнительной платы за связь на территории сопредельной страны. Как и все граждане России и Беларуси, надеемся, что движение в этом направлении будет продолжено», — высказался политик.