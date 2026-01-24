ВКонтакте

На обратной стороне Солнца произошёл крупный двойной взрыв. Об этом сообщается в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в субботу, 24 января.

«Очень крупный двойной взрыв на обратной стороне Солнца произошёл прошедшей ночью. Ни одного спутника с той стороны по-прежнему нет, и можно только гадать, что там произошло», — говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что если гипотетические центры активности, в которых произошли выбросы, просуществуют ещё около пяти дней, то их можно будет увидеть с Земли. По прошествии этого срока Солнце повернётся, и они окажутся на левом краю звезды.