Исследование: трудности с деньгами помогают россиянам быстрее отказаться от курения

Число курильщиков в России постепенно сокращается, и на готовность людей отказаться от сигарет заметно влияет их финансовое положение. К такому выводу пришла аспирантка НИУ ВШЭ Алина Бирюкова. Об этом сообщается на сайте Naked Science.

По данным Минздрава РФ, с 1990-х годов доля курящих в стране снизилась с 31% до 18,5%. При этом многие курильщики, особенно со стажем, сталкиваются с серьёзными трудностями при отказе от привычки: никотиновая зависимость сочетается с психологической «ломкой» и невозможностью справляться со стрессом без сигарет.

Алина Бирюкова проанализировала данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения за 2000–2023 годы. В исследование вошли сведения о 4,2 тыс. работающих россиян. Учёная сопоставила состояние здоровья и образ жизни участников с уровнем их финансового стресса. При анализе учитывались четыре фактора: сокращение зарплаты или рабочих часов, вынужденные отпуска, задержки выплат и долги по коммунальным услугам. Выяснилось, что низкий уровень финансового стресса практически не влияет на решение бросить курить.

При умеренных денежных трудностях отказаться от сигарет были готовы 13,1% мужчин и 21,1% женщин. А вот при высоком уровне финансового стресса ситуация менялась: среди мужчин 56,6% заявили о готовности бросить курить. У женщин такой эффект статистически значимым не оказался. Автор исследования считает, что полученные результаты во многом отражают гендерные стереотипы. По её мнению, женщины чаще мобилизуются, когда проблему ещё можно решить, тогда как мужчины начинают действовать лишь в ситуации, когда дальше тянуть уже невозможно — этому их нередко учат с детства.