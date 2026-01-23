«Схема Джигана»: юрист оценил риски отмены брачного договора рэпера с Самойловой

ВКонтакте

Если брачный договор рэпера Джигана (Дениса Устименко) и блогера Оксаны Самойловой признают недействительным, это может привести к формированию так называемой «схемы Джигана» — по аналогии с квартирной «схемой Долиной». Об этом, ссылаясь на заслуженного юриста России Ивана Соловьёва, пишут «Аргументы и Факты» в пятницу, 23 января.

В октябре 2025 года Самойлова подала заявление о разводе после 13 лет брака. У пары четверо детей. Очередное судебное заседание состоялось 19 января, однако расторгнуть брак не удалось. Причиной стал брачный договор, который супруги заключили в 2020 году.

Согласно условиям соглашения, всё имущество, нажитое в браке, в случае развода должно перейти Оксане Самойловой. Представители Джигана настаивают, что договор был подписан в период, когда артист проходил лечение и принимал лекарства, из-за чего, по их мнению, находился в уязвимом состоянии. Сам рэпер требует разделить имущество поровну.

Как пояснил Иван Соловьёв, ч. 3 ст. 42 Семейного кодекса РФ запрещает включать в брачный договор условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным принципам семейного законодательства.

«Правовые основания для иска найти нетрудно. Главное, чтобы суд признал их соответствующими действительности и достаточными для принятия справедливого решения. Действия Джигана в сфере семейного законодательства по признанию брачного договора недействительным в случае успеха рискуют стать «схемой Джигана» по аналогии со схемой Долиной в сфере отъема недвижимости у добросовестного приобретателя», — отметил юрист.