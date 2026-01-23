С Солнца исчезло крупнейшее из возникавших скоплений пятен — учёные

ВКонтакте

Крупнейшее из возникавших на Солнце скоплений пятен полностью исчезло с поверхности звезды. Об этом сообщается в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в пятницу, 23 января.

«От крупнейшего в прошлом году комплекса солнечных пятен 4294-4298 за два месяца не осталось буквально ничего — к Земле из-за горизонта вышла соответствующая область Солнца», — говорится в сообщении.

На пике комплекс пятен имел суммарную площадь около 2 300 единиц (миллионных долей солнечной полусферы). Это было одно из самых больших значений в истории. Эксперты отметили, что за всё время своего существования исчезнувшая область так и не смогла произвести ни одного крупного взрыва. Вся масса пятен и связанной с ними энергии оказалась поглощена Солнцем.