Эстония с 25 января меняет правила въезда для россиян

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Правительство Эстонии с 25 января ужесточает правила пересечения границы для россиян. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на СМИ прибалтийской республики.

В новых правилах определяется круг лиц, которые должны не менее чем за 24 часа уведомлять о планах приехать или проследовать транзитом через территорию государства ЕС, где у них нет аккредитации.

Сотрудникам российского дипломатического корпуса и членам их семей теперь необходимо иметь отдельное разрешение на пересечение внешней границы Эстонии. Подобное ходатайство посольство России в Таллине обязано подавать в МИД Эстонии минимум за пять рабочих дней до въезда сотрудника в республику. Эстонская сторона обязуется не позднее чем за 24 часа до планируемой даты въезда уведомить о своём решении.