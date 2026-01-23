Предельно откровенно и доверительно: до чего договорились Путин и посланники Трампа за 4 часа

ВКонтакте

Встреча Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, а также зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и советников Белого дома по экономике Джошуа Грюнбаумом в Кремле продолжалась 4 часа. Переговоры получились исключительно содержательными, конструктивными, предельно откровенными и доверительными. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в пятницу, 23 января.

«Главное, что в ходе переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», — отметил Ушаков.

Россия заинтересована в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами, но пока этого нет, наша страна будет продолжать добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей на поле боя.

Россия готова направить в бюджет «Совета мира», который предложил создать Трамп, 1 миллиард долларов из замороженных американской администрацией российских активов. Остальные средства Кремль готов направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, как только будет заключён мир между Россией и Украиной.

«Следующий шаг в этом направлении был согласован. Условлено, что уже сегодня, то есть в пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности — это значит представители России, США и Украины. Наряду с этим там же, в Абу-Даби встретятся и руководители двухсторонней группы по экономическим делам. Это уже двухсторонняя группа, то есть Россия — США, Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф», — подвёл итоги встречи помощник Путина.