Сдал не с первого раза — заплати: в России обсуждают новую пошлину для водителей

В России обсуждают идею ввести дополнительную госпошлину за каждую попытку сдачи экзамена для получения водительского удостоверения. С таким предложением выступил заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Владимир Коробчак на круглом столе в Общественной палате РФ. Об этом пишут «Известия».

По словам Коробчака, пошлину предлагается взимать не только за выдачу водительских прав, но и за каждый экзамен. Он считает, что такая мера может повысить ответственность выпускников автошкол и заставить их тщательнее готовиться к сдаче.

«Платить госпошлину не только за саму выдачу водительского удостоверения, но и за каждую попытку сдачи экзамена на права. Это заставит выпускников автошкол лучше готовиться», — заявил зампред ВОА.

Инициатива также позволит увеличить поступления в бюджет. Как уточнил Коробчак, предложение планируют включить в перечень рекомендаций, которые по итогам заседания направят в профильные министерства и ведомства.

Сейчас кандидаты в водители оплачивают только госпошлину за выдачу водительского удостоверения. Её размер составляет 4 000 рублей.