Исследование: одиночество толкает людей к «запойному» просмотру сериалов

Выпадать из реальности на несколько дней ради сериала — не всегда проблема. Опасность возникает, если таким способом человек пытается заглушить внутренний дискомфорт. Китайские учёные пришли к выводу, что зависимость от сериалов напрямую связана с чувством одиночества. Об этом пишет N+1.

Исследователи из Хуаншаньского университета провели опрос среди совершеннолетних жителей Китая, которые пользуются стриминговыми платформами. В фокусе оказались зрители, смотрящие не менее четырёх серий в неделю и проводящие за сериалами от 3,5 часа подряд. Участников опроса просили рассказать, какую роль сериалы играют в их жизни, испытывают ли они дискомфорт при временной потере доступа к платформам, а также оценить собственный образ жизни и уровень одиночества.

В итоговую выборку вошла 551 анонимная анкета. Респондентов разделили на две группы: без признаков зависимости (217 человек) и с зависимостью от сериального просмотра (334 человека). Статистический анализ показал устойчивую связь между «сериальным запоем», одиночеством и стремлением уйти от реальности. По данным учёных, у одиноких людей чрезмерный просмотр сериалов часто связан с попыткой улучшить эмоциональное состояние и получить быстрые положительные эмоции.