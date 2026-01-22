Трамп заявил, что Штаты ведут переговоры о получении полного доступа к Гренландии

ВКонтакте

Администрация Дональда Трампа ведёт переговоры о получении полного доступа к Гренландии. Об этом, ссылаясь на заявление президента США, пишет Fox Business.

«Речь идёт о полном доступе к Гренландии: без окончания срока, без временных рамок», — сказал Трамп.

По его словам, присутствие США на острове необходимо по соображениям нацбезопасности. Американский лидер считает, что Гренландия имеет ключевое стратегическое значение, в том числе с точки зрения возможных угроз.