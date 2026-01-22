В Госдуме предложили двукратно увеличить зарплаты воспитателей в детских садах

ВКонтакте

В Госдуме на фоне разговоров о продлении времени работы детских садов до 20:00 предложили в два раза повысить зарплаты воспитателям. Об этом, ссылаясь на заявление лидера партии «Справедливая Россия» и главы думской фракции Сергея Миронова, пишет РИА Новости.

По мнению депутата, без дополнительных кадров и повышения зарплат идея продлить работу дошкольных учреждений приведёт лишь к росту нагрузки на персонал. В этом случае, считает Миронов, в детсадах придётся вводить новые ставки и увеличивать отплату труда воспитателей как минимум в 1,5–2 раза:

Потому что сегодня родители вынуждены бросать работу и бежать забирать своих детей. В итоге страдают все — и работа, и родители, и воспитатели, которым сверхурочные никто не оплачивает».

Парламентарий также настаивает, что базовый оклад воспитателей должен составлять не менее трёх МРОТ, а с учётом надбавок зарплата могла бы доходить примерно до 100 тысяч рублей — на уровне средней по стране.