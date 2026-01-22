Власти Казахстана вдохновились Австралией и захотели ввести запрет соцсетей для подростков

ВКонтакте

Власти Казахстана разработали законопроекты, предполагающие ограничения доступа несовершеннолетних к соцсетям. Инициативы уже прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение. Об этом, ссылаясь на слова заместителя премьер-министра, министра культуры и информации страны Аиды Балаевой, пишут в телеграм-канале республиканского кабмина.

Согласно проектам, детям младше 16 лет планируют запретить регистрацию в социальных сетях. Чтобы это работало на практике, власти собираются ввести проверку возраста пользователей — конкретные механизмы должны разработать профильные ведомства. В правительстве также обсуждают возможную ответственность за нарушение новых правил.

Кроме ограничений для соцсетей, власти намерены заняться и сопутствующими вопросами. В частности, речь идёт о повышении медиаграмотности, поддержке независимых СМИ и перераспределении доходов между онлайн-платформами и редакциями. Отдельно рассматривается вариант частичного снятия запрета на рекламу отдельных товаров.