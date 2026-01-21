Путин сравнил Гренландию с Аляской и назвал возможную цену острова

ВКонтакте

Президент России Владимир Путин заявил, что США способны купить Гренландию у Дании, и даже предположил, сколько такой остров мог бы стоить. Свою оценку он озвучил на совещании Совета безопасности, сообщает «Коммерсант» в среду, 21 января.

Лидер РФ напомнил, что у России уже был опыт подобных сделок — в 1867 году Аляска была продана Соединённым Штатам за 7,2 млн долларов. По мнению политика, если пересчитать эту сумму с учётом инфляции, сегодня она составила бы около 158 млн долларов.

Президент обратил внимание на размеры Гренландии: её площадь составляет 2,166 млн км2, что больше, чем у Аляски. Исходя из этого, Путин предположил, что стоимость острова могла бы находиться в диапазоне 200–250 млн долларов.

Кроме того, российский президент отметил, что у США и Дании уже есть опыт территориальных сделок. В частности, в 1917 году Вашингтон приобрёл у Копенгагена Виргинские острова.