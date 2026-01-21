В США женщина 40 лет носила костюм журавля, чтобы научить птенцов летать

ВКонтакте

Сотрудница Международного фонда журавлей Марианна Веллингтон на протяжении десятилетий работает в костюме птицы, чтобы выращивать птенцов и готовить их к жизни в дикой природе. Об женщина рассказала изданию The Guardian.

Веллингтон пришла в фонд в 1986 году. Штаб-квартира организации находится в городе Барабу в американском штате Висконсин. По её словам, полное перевоплощение необходимо, чтобы птенцы не привыкали к человеку. Во время работы сотрудники надевают специальные костюмы: на одну руку — кукольную голову журавля, а другой имитируют крыло.

Такая работа требует выносливости — руки быстро устают, поэтому специалисты обычно сменяют друг друга каждые пару часов. Новичкам, по словам Веллингтон, требуется около месяца, чтобы научиться реагировать на окружающий мир так, как это делают птицы.

Отдельная задача — воспроизведение журавлиных звуков. Раньше Марианна имитировала их сама, но со временем в фонде решили использовать плееры с записями голосов настоящих птиц, которые сотрудники прячут под костюмами.

Перед тем как выпустить молодых журавлей в дикую природу, их также нужно научить летать. Этим занимаются те же переодетые сотрудники — они бегут рядом с птенцами и машут «крыльями», показывая нужные движения.

Всякий раз, когда я вижу видео, где мы бежим и размахиваем руками, это выглядит довольно нелепо, но птенцы всё равно понимают, что нужно делать», — признаётся американка.