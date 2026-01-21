Дания отказалась обсуждать передачу Гренландии США после заявлений Трампа

ВКонтакте

Власти Дании отвергли идею передачи Гренландии под контроль США, заявив, что не намерены отказываться от своих принципов. Так Копенгаген отреагировал на заявления Дональда Трампа, который призвал Европу поддержать сделку и начал увязывать этот вопрос с будущим американского участия в НАТО. Об этом издание Bloomberg пишет в среду, 21 января.

Американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил о необходимости «немедленных переговоров» по приобретению острова, в очередной раз сославшись на интересы нацбезопасности и стратегическое значение Арктики. Военную силу он исключил, однако дал понять, что реакция Европы будет учтена при формировании дальнейшей политики США в рамках Североатлантического альянса.

Вы можете сказать «да», и мы будем признательны. Или сказать «нет», и мы это запомним», — сказал Дональд Трамп.

В ответ на это глава МИД скандинавской страны Ларс Лёкке Расмуссен подчеркнул, что королевство не будет вступать в переговоры, предполагающие утрату суверенитета. По его словам, датское общество однозначно выступает против передачи Гренландии США.

Позже президент США изъявил желание услышать позицию Дании лично. Во время встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте он отметил, что намерен обсуждать этот вопрос прежде всего с руководством альянса, которое считает более значимым собеседником.