Путин поручил продлить работу российских яслей и детских садов до 20:00

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продлить время работы ясельных групп и детских садов до 20:00. Тему глава государства поднял на совещании с членами правительства, стенограмму заседания разместили на сайте Кремля в среду, 21 января.

По словам главы государства, мера поможет матерям быстрее возвращаться к работе и не терять профессиональную квалификацию. «Мы обсуждали эти вопросы и с председателем правительства после «Прямой линии», и с вице-премьером, курирующим эти вопросы. Правительство прорабатывает эти и другие инициативы. Поручения на этот счет тоже давались», — напомнил Путин и добавил, что любые решения в демографической сфере «должны опираться на мнение граждан и учитывать их запросы».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отвечая президенту, заявил, что кабмин будет работать с регионами и обсуждать изменения с губернаторами, чтобы продлить время работы дошкольных учреждений.