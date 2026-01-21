В России могут обязать застройщиков прописывать отделку квартир в проектах домов

ВКонтакте

В России могут ввести обязательное требование указывать параметры отделки квартир уже на стадии проектирования многоквартирных домов. С таким предложением выступил президент Владимир Путин, передаёт РИА Новости в среду, 21 января.

Вопрос глава государства поднял на совещании с членами правительства, обратившись к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. Президент поинтересовался, как в Минстрое относятся к идее закрепить характеристики отделки в проектной документации жилых домов.

Министр инициативу поддержал. По словам Файзуллина, это «своевременная мера», которую стоит внедрять на федеральном уровне.

Это повысит нам качество [жилья], позволит населению экономить свои средства», — добавил глава Минстроя.