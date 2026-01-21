Российские вузы в последний момент переписали правила поступления: школьникам меняют обязательные ЕГЭ

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Несколько российских вузов в последний момент изменили перечень предметов, необходимых абитуриентам для поступления. Новые требования ввели за полторы недели до завершения приёма заявлений на ЕГЭ — 1 февраля. Об этом пишут «Известия» в среду, 21 января.

Причина — обновлённый перечень вступительных испытаний, который утвердило Минобрнауки. После правок физика стала ключевым экзаменом для технических специальностей, а история — для гуманитарных. Ещё одно нововведение касается будущих педагогов: им теперь придётся сдавать ЕГЭ по профильным предметам.

Поменяли и подход к «третьему экзамену». Если раньше список предметов на выбор был широким — от 9 до 10 вариантов, то теперь его заметно урезали: в зависимости от направления остаётся от 1 до 5. При этом у вузов появилась возможность делать историю обязательной сразу на 21 направлении.

Школьники и их родители на известия реагируют болезненно: заявление на ЕГЭ подают до февраля, а готовиться к экзаменам многие начинают ещё с 10 класса. Из-за новых требований выпускникам приходится в спешке пересматривать планы. Среди вузов, которые скорректировали перечни, издание называет Уральский и Сибирский федеральные университеты, РАНХиГС и Национальный исследовательский Нижегородский госуниверситет имени Н.И. Лобачевского (ННГУ).