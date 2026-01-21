Учёные выяснили, что жизнь у шумных дорог повышает риск депрессии и тревожности

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Проживание рядом с оживлёнными автодорогами может быть связано с повышенным риском развития тревожных и депрессивных расстройств. К такому выводу пришли финские учёные, изучив влияние дорожного шума на психическое здоровье горожан. Об этом пишет PsyPost.

Ранее специалисты уже доказывали, что транспортный шум ухудшает сон и снижает стрессоустойчивость, однако большинство таких исследований касалось людей среднего и пожилого возраста. На этот раз учёные решили выяснить, как постоянный шум влияет на детей, подростков и молодых взрослых. Исследователи проанализировали данные о 114,3 тысячи жителей Финляндии, родившихся с 1987 по 1998 год. Все участники проживали в Хельсинки или его пригородах в 2007 году, а их возраст на момент начала наблюдений составлял от 8 до 21 года.

За состоянием здоровья участников следили до 2016 года. Учёных интересовало, у кого за это время диагностировали депрессию или тревожное расстройство. Данные сопоставили с информацией об уровне дорожного шума рядом с местом проживания. Выяснилось, что за годы наблюдений у каждого десятого участника развилось тревожное или депрессивное расстройство. При этом была выявлена чёткая закономерность: чем выше уровень шума от транспорта возле дома, тем выше риск возникновения подобных проблем. При увеличении средней громкости дорожного шума на 10 децибел вероятность развития депрессии возрастала примерно на 5%, а риск тревожного расстройства — на 4%.

Авторы исследования подчёркивают, что их работа не доказывает прямую причинно-следственную связь, а лишь указывает на устойчивую взаимосвязь между уровнем шума и психическим здоровьем.