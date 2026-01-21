Врач назвал неожиданную причину головной боли

ВКонтакте

Головная боль может возникать из-за немытой в течение длительного времени кожи головы. Об этом рассказала исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Минздрава Московской области, врач-терапевт Екатерина Сысоева. Эксперта цитируют РИА Новости в среду, 21 января.

По словам специалиста, на коже головы со временем накапливаются кожное сало, загрязнения и продукты жизнедеятельности микроорганизмов. Всё это может раздражать нервные окончания и ухудшать микроциркуляцию, что и приводит к появлению боли. Врач отметила, что регулярное и правильное мытьё головы помогает поддерживать здоровье кожи, снижает риск воспалительных и грибковых заболеваний, а также положительно влияет на общее самочувствие и концентрацию внимания.

При этом Сысоева подчеркнула, что чрезмерно частое мытьё головы агрессивными средствами тоже может быть вредным. В таком случае нарушается защитный барьер кожи, что приводит к сухости, раздражению и дискомфорту.