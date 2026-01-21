В МИД Парагвая заявили, что страна станет членом-основателем «Совета мира»

Парагвай станет членом-основателем «Совета мира». Об этом, ссылаясь на главу МИД страны Рубена Рамиреса Лескано, пишет РИА Новости в среду, 21 января.
«Парагвай будет полноправным членом-основателем... Но не будет делать никаких взносов», — сказал глава МИД.
По его словам, страна будет способствовать диалогу, чтобы был достигнут прочный мир там, где есть конфликты.
Президент США Дональд Трамп объявил о создании международной структуры под названием «Совет мира» и начал рассылать приглашения мировым лидерам. Изначально проект задумывался как инструмент контроля за ситуацией в секторе Газа, однако эксперты считают, что со временем он может превратиться в альтернативу существующим механизмам ООН. В Кремле пока не располагают полной информацией о создаваемом «Совете мира» и рассчитывают получить ответы на свои вопросы в диалоге с американской стороной.