В МИД Парагвая заявили, что страна станет членом-основателем «Совета мира»

Президент США Дональд Трамп объявил о создании международной структуры под названием «Совет мира» и начал рассылать приглашения мировым лидерам. Изначально проект задумывался как инструмент контроля за ситуацией в секторе Газа, однако эксперты считают, что со временем он может превратиться в альтернативу существующим механизмам ООН. В Кремле пока не располагают полной информацией о создаваемом «Совете мира» и рассчитывают получить ответы на свои вопросы в диалоге с американской стороной.