Лавров: Гренландия никогда не была естественной частью Дании

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наша страна не заинтересована в том, чтобы вмешиваться в дела Гренландии. Об этом глава МИД сказал на пресс-конференции, где подвёл итоги 2025 года.

«С XIII века, по сути, Гренландия была колонией Норвегии, а затем датской колонией. И только в середине ХХ века была подписана договорённость о том, что она входит в состав Дании не как колония, а как ассоциированная территория. Она была ассоциирована с Евросоюзом. Но, в принципе, Гренландия — это неестественная часть Дании. Она не была ни естественной частью Норвегии, ни естественной частью Дании — это колониальное завоевание. То, что жители сейчас привыкли и им комфортно — это другой вопрос. Но проблема бывших колониальных владений стоит всё более и более серьёзно», — считает Лавров.