Россия не спешит присоединяться к «Совету мира», потому что не понимает, как он будет работать — Песков

В Кремле пока не располагают полной информацией о создаваемом «Совете мира» по Газе и рассчитывают получить ответы на свои вопросы в диалоге с американской стороной. Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщает ТАСС во вторник, 20 января.

«Так говорить преждевременно», — заявил представитель российского лидера в ответ на вопрос, будет ли Союзное государство России и Беларуси представлено в «Совете мира». Он также добавил, что в Кремле пока не знают, будет ли деятельность нового объединения ограничена только ситуацией в секторе Газа или затронет более широкий круг вопросов.