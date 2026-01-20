Любовь, ругань и гладиаторы: в Помпеях нашли почти 80 новых надписей на стенах

ВКонтакте

Археологи смогли прочитать на стенах Помпей то, что веками оставалось скрытым. Любовные записки, сцены гладиаторских боёв, грубые оскорбления и бытовые признания проявились благодаря новой технологии съёмки. Об этом пишет Reuters.

Находки сделали в длинном коридоре, который соединял городские театры с оживлённой улицей Стабиана. Этот участок открыли более 230 лет назад, и долгое время считалось, что его поверхности полностью изучены.

Пересмотреть этот вывод помогла современная технология. Учёные использовали метод вычислительной фотографии Reflectance Transformation Imaging (RTI), который фиксирует поверхность при разных углах освещения. Такой подход позволяет выявить едва заметные царапины и следы, стёртые временем и эрозией и невидимые невооружённым глазом.

Даже сами археологи не ожидали новых открытий. Тем не менее анализ показал около 300 надписей, из которых 79 ранее не были известны. Проект, получивший название «Шёпот коридора», ведут исследователи Сорбоннского университета в Париже и Квебекского университета совместно с администрацией археологического парка Помпеи.

Сейчас команда работает над созданием 3D-платформы, которая объединит фотограмметрию, данные RTI и эпиграфические метаданные. Это позволит полностью визуализировать граффити и снабдить их научными комментариями.

Директор археологического комплекса Помпей Габриэль Цухтригель назвал технологию «ключом, открывающим новые залы древнего мира». По его словам, более 10 тысяч уже известных надписей города представляют собой «огромное наследие» античности и уникальный источник знаний о повседневной жизни.

Древний город недалеко от Неаполя был погребён под слоем пепла после извержения Везувия в 79 году нашей эры. Катастрофа законсервировала здания, предметы, уличные надписи и изображения. Помпеи, раскопанные ещё в XVIII веке, сегодня считаются одним из важнейших археологических памятников мира.