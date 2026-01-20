Президент Финляндии предложил Трампу решить гренландский вопрос в сауне

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что совместный поход в сауну с Дональдом Трампом мог бы помочь продвинуться в обсуждении ситуации вокруг Гренландии. Об этом, ссылаясь на The Washington Post, пишет «Газета.Ru» во вторник, 20 января.

«Порой лучше притормозить — например, сходить в сауну, принять хорошую ванну, а потом найти решение.

Если бы можно было уговорить президента Трампа сходить в сауну — полагаю, мы бы чего-то достигли. От дипломатии гольфа к дипломатии сауны. Почему бы и нет?», — намекнул финский лидер.