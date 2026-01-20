Президент Финляндии предложил Трампу решить гренландский вопрос в сауне

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что совместный поход в сауну с Дональдом Трампом мог бы помочь продвинуться в обсуждении ситуации вокруг Гренландии. Об этом, ссылаясь на The Washington Post, пишет «Газета.Ru» во вторник, 20 января.
«Порой лучше притормозить — например, сходить в сауну, принять хорошую ванну, а потом найти решение.
Если бы можно было уговорить президента Трампа сходить в сауну — полагаю, мы бы чего-то достигли. От дипломатии гольфа к дипломатии сауны. Почему бы и нет?», — намекнул финский лидер.
Идею присоединения Гренландии к США Дональд Трамп высказывал неоднократно. В американский конгресс даже внесли законопроект об «аннексии и предоставлении острову статуса штата», однако единой позиции по этому поводу у сенаторов нет. Инициативы Трампа вызвали резкую реакцию в Европе: в ЕС заговорили об ответных санкциях, а во Франции на фоне разгоревшегося скандала впервые на официальном уровне допустили выход страны из НАТО. Дополнительное напряжение возникло после того, как Трамп объявил о введении с февраля 10% таможенной пошлины на товары из восьми союзных стран.