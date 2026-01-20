Магнитная буря после мощной солнечной вспышки ослабевает, но остаётся ощутимой — учёные

ВКонтакте

Магнитная буря, которая началась после мощной вспышки на Солнце, всё ещё продолжается, однако её пик, вероятно, уже пройден. Сейчас уровень геомагнитных возмущений оценивается примерно в G3.7, пишут в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Учёные связывают происходящее с экстремальным радиационным штормом, который предшествовал буре. Поток солнечных протонов достиг беспрецедентных значений — около 37 тысяч единиц, и это признали максимальным показателем для XXI века. Специалисты отмечают, что подобная интенсивность встречается крайне редко:

Это выше, чем во вспышке X17.2 в 2003 году. Это вообще необъяснимо!»

В течение ночи геомагнитная обстановка оставалась нестабильной: буря усиливалась почти до верхних границ шкалы, затем временно ослабевала и снова набирала силу. Несмотря на такие колебания, астрономы полагают, что нынешний всплеск «станет последним в рамках текущего события».

По прогнозу специалистов, в ближайшие часы активность начнёт снижаться и до конца суток должна удерживаться в пределах слабого и умеренного уровней. Вероятность выхода на максимальный класс G5 оценивается как крайне низкая — не более нескольких процентов. В материале также говорится, что основная часть плазмы, выброшенной Солнцем, прошла мимо Земли.