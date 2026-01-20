Магнитная буря после мощной солнечной вспышки ослабевает, но остаётся ощутимой — учёные

Магнитная буря, которая началась после мощной вспышки на Солнце, всё ещё продолжается, однако её пик, вероятно, уже пройден. Сейчас уровень геомагнитных возмущений оценивается примерно в G3.7, пишут в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
Учёные связывают происходящее с экстремальным радиационным штормом, который предшествовал буре. Поток солнечных протонов достиг беспрецедентных значений — около 37 тысяч единиц, и это признали максимальным показателем для XXI века. Специалисты отмечают, что подобная интенсивность встречается крайне редко:
Это выше, чем во вспышке X17.2 в 2003 году. Это вообще необъяснимо!»
В течение ночи геомагнитная обстановка оставалась нестабильной: буря усиливалась почти до верхних границ шкалы, затем временно ослабевала и снова набирала силу. Несмотря на такие колебания, астрономы полагают, что нынешний всплеск «станет последним в рамках текущего события».
По прогнозу специалистов, в ближайшие часы активность начнёт снижаться и до конца суток должна удерживаться в пределах слабого и умеренного уровней. Вероятность выхода на максимальный класс G5 оценивается как крайне низкая — не более нескольких процентов. В материале также говорится, что основная часть плазмы, выброшенной Солнцем, прошла мимо Земли.
19 января учёные зафиксировали мощный корональный выброс солнечной плазмы, который стал следствием вспышки класса X1.95. На Земле прогнозировались геомагнитные возмущения уровня G3–G4.