Российские конвоиры больше не будут водить заключённых без наручников

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила закон о новых правилах конвоирования заключённых. Документ, опубликованный на сайте нижней палаты парламента, расширяет полномочия сотрудников уголовно-исполнительной системы и закрепляет обязательное применение наручников вне спецтранспорта.

Сейчас наручники разрешено применять только в отдельных случаях — если есть основания полагать, что осуждённый может попытаться сбежать, причинить вред окружающим или себе. Новый закон снимает это ограничение: при конвоировании за пределами спецмашин заключённые не смогут передвигаться без наручников.

Отдельно в законе прописали категории осуждённых, к которым наручники будут применять практически всегда — вне камер, при передвижении по территории колоний и СИЗО, а также во время встреч с администрацией. В этот перечень вошли, в частности, осуждённые к пожизненному лишению свободы, фигуранты дел о терроризме, участии в незаконных вооружённых формированиях, организации преступных сообществ, массовых беспорядках и преступлениях против безопасности государства.

В то же время применять наручники к женщинам при конвоировании вне спецтранспорта закон запрещает. Исключения сделаны лишь для случаев вооружённого сопротивления или группового нападения.

Поправки к закону «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ» в Госдуму внесли в октябре 2025-го. В пояснительной записке указывается, что действующие нормы недостаточно чётко регулируют конвоирование, особенно в местах массового скопления людей — например, на железнодорожных вокзалах. Авторы документа привели статистику: только в 2023 году по железной дороге перевезли более 395 тысяч заключённых, годом ранее — свыше 390 тысяч.