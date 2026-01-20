Образовательный минимум: Рособрнадзор опубликовал нижнюю планку для сдачи ЕГЭ в 2026 году

В Рособрнадзоре назвали минимальные баллы по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) в 2026 году. Информация опубликована на сайте службы.
Для получения аттестата российским школьникам нужно написать русский язык минимум на 24 балла, а профильную математику — на 27. Если школьник планирует поступать в вуз, то ему необходимо сдать русский язык на 36 баллов.
По дополнительным предметам установлены следующие пороги:
- обществознание — 42 балла;
- информатика — 40 баллов;
- география — 37 баллов;
- биология, физика и химия — 36 баллов;
- история и литература — 32 балла;
- иностранные языки — 22 балла.
В России хотят, чтобы некоторые абитуриенты сдавали ещё один ЕГЭ и набирали дополнительные баллы