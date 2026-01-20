Образовательный минимум: Рособрнадзор опубликовал нижнюю планку для сдачи ЕГЭ в 2026 году

ВКонтакте

В Рособрнадзоре назвали минимальные баллы по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) в 2026 году. Информация опубликована на сайте службы.

Для получения аттестата российским школьникам нужно написать русский язык минимум на 24 балла, а профильную математику — на 27. Если школьник планирует поступать в вуз, то ему необходимо сдать русский язык на 36 баллов.

По дополнительным предметам установлены следующие пороги: