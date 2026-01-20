ВКонтакте

Росархив готовит к публикации новый сборник исторических документов о гитлеровских нацистах и капитуляции нацистской Германии. Об этом РИА Новости рассказал глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов во вторник, 20 января.

«Интереснейший пласт исторических документов, использовавшихся для суда над нацистскими преступниками, — протокольные записи допросов высшего военно-политического руководства нацистской Германии. Здесь и записи Геринга, и Йодля, и Кейтеля, и Дёница, возглавившего правительство Германии после самоубийства Гитлера. Планируем выпустить сборник этих документов», — отметил Артизов.

Как рассказал глава Рсархива, информация о событиях последних дней Великой Отечественной войны постоянно дополняется. Не многие знают, что первый акт о безоговорочной капитуляции был подписан 7 мая в Реймсе, а на следующий день уже в районе Берлина Карлхорст. При этом оригиналы документов, которые связаны с преступлениями нацистов РФ никогда не передаст Германии.

«Если речь идёт, например, о преступных нацистских организациях — гестапо, СС, у которых руки по локоть в крови, — никаких реституционных мер быть не может», — заявил Артизов.