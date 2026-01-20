Французский президент предложил провести саммит G7 с участием России в качестве наблюдателя

ВКонтакте

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Дональду Трампу пригласить представителей России на предстоящую встречу стран G7 в Париже. Сообщение французского лидера опубликовал сам Трамп в соцсети Truth Social, на него обратило внимание издание Ansa. В Елисейском дворце подтвердили подлинность послания.

Как уточняется, Макрон предложил провести встречу 22 января после завершения Всемирного экономического форума в Давосе. В своём обращении он допустил участие представителей России, Украины, Дании и Сирии в статусе наблюдателей.

Французский лидер также предложил Трампу совместный ужин в Париже перед его возвращением в США. В обращении Макрон отметил, что у стран совпадают позиции по ситуации в Сирии и наличие потенциала для договорённостей по Ирану. При этом он выразил недоумение по поводу позиции Вашингтона в отношении Гренландии, прямо указав, что не понимает действий американской стороны в этом вопросе.