Дональд Трамп одну за другой приглашает страны в «Совет мира»: что это за организация и кому она нужна

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Президент США Дональд Трамп объявил о создании международной структуры под названием «Совет мира» и начал рассылать приглашения мировым лидерам. Изначально проект задумывался как инструмент контроля за ситуацией в секторе Газа, однако эксперты считают, что со временем он может превратиться в альтернативу существующим механизмам ООН, пишет РБК.

Что известно о «Совете мира»?

О формировании «Совета мира» Трамп сообщил 16 января. На раннем этапе, когда план обсуждался в рамках ООН, что орган станет временной международной администрацией с правом «координировать финансирование восстановления Газы в соответствии с международным правом». В итоговой же версии проект оформился как самостоятельная международная организация.

В день анонса Трамп написал в своей соцсети TruthSocial, что речь идёт о «самом великом и престижном совете» из всех когда-либо созданных. Практически одновременно Белый дом начал рассылать приглашения потенциальным участникам. Вместе с ними лидеры стран получали хартию, где целью организации называлось содействие стабильности, восстановление управляемости и обеспечение устойчивого мира в регионах, находящихся в состоянии конфликта или под его угрозой.

В тексте документа, пишет издание, напрямую не упоминается сектор Газа. Зато подчёркивается необходимость создания «более гибкого и эффективного международного органа» — и это аналитики расценили как завуалированный намёк на соперничество с Совбезом ООН — институтом, который Трамп неоднократно критиковал за неэффективность.

Как организация будет работать?

Согласно документу, страна, претендующая на статус постоянного члена, должна в течение первого года внести взнос в размере 1 млрд долларов. Эти средства планируется направить на восстановление сектора Газа. Временное членство будет бесплатным и рассчитано на три года.

Каждое государство в совете получит один голос, решения предполагается принимать большинством. Впрочем, окончательное утверждение любой инициативы остаётся за председателем совета — таковым в документе указан сам Дональд Трамп. Он же будет согласовывать итоговый состав участников. Голосования должны проходить как минимум раз в год, а дополнительные встречи — по усмотрению председателя.

Официальное объявление о запуске «Совета мира» ожидается во время Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит с 19 по 23 января.

Кто вошёл в руководство?

Белый дом уже опубликовал список членов исполнительного совета. Его возглавил Дональд Трамп. В руководящие органы также вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, миллиардер Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и заместитель советника по нацбезопасности Соединённых Штатов Роберт Гэбриэл.

Старшими советниками назначены комиссар американской Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум и бывший советник посольства США в Израиле Арье Лайтстоун. Верховным представителем по Газе стал болгарский дипломат Николай Младенов. В Белом доме пообещали, что список участников будет расширен в ближайшие недели.

Кого приглашают?

Приглашение войти в «Совет мира» получил и президент России Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле изучают детали предложения и рассчитывают на дополнительные контакты с американской стороной. Участие РФ в проекте Трамп рассматривает как способ сохранить прямой диалог между странами.

Точный список приглашённых не раскрывается, однако, по информации правительств и СМИ, предложения получили лидеры около 60 стран. Среди них — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генсек компартии Вьетнама То Лам, которые уже согласились на участие, а также руководители Еврокомиссии, Турции, Индии, Казахстана, Египта, Бразилии, Италии, Канады, Австралии и Беларуси.