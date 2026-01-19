В окрестностях Земли впервые в XXI веке начался радиационный шторм

ВКонтакте

В окрестностях Земли впервые за два солнечных цикла начался радиационный шторм уровня S4. Об этом рассказали специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН в понедельник, 19 января.

Поток солнечных протонов превысил 17,5 тыс. единиц. Рекордными в истории на данный момент считаются достигнутые ещё в XX веке значения около 40 тысяч единиц.

«Впервые за два последних солнечных цикла в окрестностях Земли происходит радиационная буря уровня S4! Уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений не достигался ни разу», — отметили учёные.