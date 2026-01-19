Во вторник по Земле ударит облако плазмы, выброшенное Солнцем: ожидаются сильные магнитные бури

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Учёные зафиксировали мощный корональный выброс солнечной плазмы, который движется в сторону Земли. Информацию об этом опубликовали в официальном телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в понедельник, 19 января.

Явление стало следствием солнечной вспышки класса X1.95, которую подтвердили данные коронографа LASCO. По информации специалистов, облако плазмы движется фронтально — прямо по линии Солнце–Земля. Начальная скорость потока при выходе от Солнца составляла около 2 тысяч км/с; по пути она снизится, но останется высокой.

Удар по магнитосфере нашей планеты ожидается во вторник, около 11:00 по калининградскому времени. Учёные прогнозируют геомагнитные возмущения уровня G3–G4, вероятность бури максимального, пятого уровня оценивается примерно в 10%.

В ночь со вторника на среду возможны яркие полярные сияния. По предварительным расчётам, южная граница их распространения может опуститься до 50 градусов широты, поэтому при совпадении ряда условий явление может быть заметно и в Калининградской области.