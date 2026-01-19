Без воспитателя, но с нянечкой: в России предлагают изменить работу детских садов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России предлагают продлить работу детских садов до восьми вечера. С такой инициативой выступила заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина, сообщает РИА Новости в понедельник, 19 января.

«Сад должен работать до восьми часов совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребёнка и возможность его находиться вне дома», — заявила Москвитина, добавив, что несоответствие графиков работы детских садов и родителей напрямую влияет на демографию.

По мнению общественницы, график «сильно устарел», так как дошкольные учреждения закрываются раньше, чем заканчивается рабочий день у родителей, которым также нужно ещё время на дорогу. Бабушки и дедушки, тоже сейчас по большей мере работают и не успевают забирать внуков.