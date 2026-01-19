В Литве из-за морозов энергетики повысили стоимость электричества в два раза

ВКонтакте

В Прибалтике из-за морозов стоимость электричества подскочила вдвое. Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве выросла на 116% до 149,49 евро за мегаватт-час. Об этом сообщили в пресс-службе поставщика электроэнергии Elektrum Lietuva.

«Резкий скачок цен на электроэнергию на прошлой неделе был вызван совместным воздействием нескольких факторов: резким похолоданием, значительным увеличением потребления электроэнергии и снижением выработки ветровой энергии. Высокий спрос во всём регионе ограничил возможности импорта электроэнергии в определённые дни», — заявил руководитель коммерческого отдела энергетической компании Мантас Кавалиаускас.

Производство ветровой энергии в Северной Европе за неделю сократилось на 17%, а в странах Балтии — на 45%. В то же время в странах Северной Европы уровень использования атомных электростанций достиг 97%.