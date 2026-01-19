Без приколов: Центробанк захотел убрать с рынка «почти рубли»

ВКонтакте

ЦБ предлагает ввести запрет на изготовление и продажу предметов, внешне похожих на российские банкноты и монеты, в том числе совпадающих с настоящими деньгами по размеру. Об этом сообщили на сайте регулятора в понедельник, 19 января.

Помимо самого запрета инициатива предусматривает и введение административной ответственности за производство и продажу подобных предметов. Предложения регулятора уже направили на рассмотрение в профильные министерства и ведомства.

Эти меры, как отмечают в Банке России, нужны для защиты «чистоты налично-денежного оборота». Регулятор фиксирует случаи изготовления и распространения так называемых «банкнотоподобных изделий» и копий монет, которые внешне трудно отличить от настоящих денег:

«Такие изделия, в том числе ввозимые в Российскую Федерацию из других стран, активно сбываются через торговые предприятия, маркетплейсы, а также путём размещения объявлений о продаже в сети Интернет, социальных сетях.[Они используются] злоумышленниками для обмана граждан, в том числе социально незащищённых».

Параллельно Банк России ведёт разъяснительную работу с населением. В ЦБ объясняют, как отличить настоящие банкноты от подделок и предупреждают о мошеннических схемах с использованием похожих «денег».