В Австралии спящая женщина пригрела на груди двух с половиной метрового питона

Жительница австралийского Брисбена Рэйчел Блур неожиданно проснулась с крупной змеёй в одной постели. Об этом пишет Australian Broadcasting Corporation.

Сначала женщина почувствовала, что у неё на груди кто-то лежит, свернувшись калачиком. Спросонья Блур решила, что это одна из её собак, и потянулась, чтобы погладить «питомца». Однако вместо тёплой шерсти дама нащупала холодную и гладкую поверхность.

Стараясь не делать резких движений, Рэйчел разбудила мужа и велела включить свет. Тот, выполнив просьбу, спокойно констатировал: на любимой лежит ромбический питон длиной около двух с половиной метров.

Первым делом женщина испугалась за собак, которые могли бы наброситься на змею и спровоцировать её. По просьбе Блур муж увёл питомцев в другую комнату, после чего дама медленно выбралась из-под спящего питона. Осмотрев спальню, австралийка заметила приоткрытое окно и поняла, как змея попала в дом.

Рэйчел начала осторожно поддразнивать питона, направляя самозванца к выходу, а затем схватила и вытолкнула на улицу. Змея спокойно уползла прочь. Жительница Брисбена призналась, что не испытала сильного страха — в детстве ей уже приходилось сталкиваться с пресмыкающимися. Куда больше Блур пугают жабы: по словам женщины, именно земноводные могут вызвать настоящий ужас.