В Москве женщина пожаловалась врачам, что не может есть и пить: из неё достали свиное ухо

В одну из московских больниц обратилась женщина с жалобами на тошноту и сильные трудности при глотании — пациентка не могла ни есть, ни пить. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Как выяснилось, проблемы начались после праздничного застолья — женщина поперхнулась едой. Во время обследования врачи обнаружили в пищеводе пациентки фрагмент свиного уха.

Медики оперативно извлекли инородное тело и убедились, что состояние дамы не вызывает опасений. После осмотра москвичку выписали из больницы с рекомендациями. Врачи напомнили, что во время приёма пищи не стоит торопиться и отвлекаться, а еду необходимо тщательно пережёвывать.