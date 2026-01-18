Трамп хочет обложить 10% пошлинами восемь стран из-за позиции по Гренландии: как отреагировали союзники США

ВКонтакте

Дональд Трамп объявил о введении с 1 февраля 2026 года десятипроцентной таможенной пошлины на все товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, поставляемые в Соединённые Штаты. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Сейчас тариф на товары из ЕС составляет 15%. С 1 июня, по словам Трампа, пошлина вырастет до 25%. Американский лидер заявил, что меры будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии. Он подчеркнул, что США якобы больше века пытаются заключить такую сделку и связал свои требования с вопросами национальной и глобальной безопасности:

Теперь, спустя столетия, настало время Дании отплатить добром — на кону мир во всем мире!»

В Европе, как отмечает издание Berlingske, заявления президента США вызвали резкую реакцию. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен назвал угрозы пошлин «неожиданными». Он отметил, что на этой неделе обсуждал ситуацию вокруг Гренландии с госсекретарём США и подчеркнул, что военные меры в регионе не имеют отношения к торговым решениям.

«Цель увеличения военного присутствия в Гренландии заключается именно в повышении безопасности в Арктике. Мы находимся в тесном контакте с Европейской комиссией и другими партнёрами», — заявил Расмуссен.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страну «не будут шантажировать», подчеркнув, что решения по вопросам Гренландии принимают только Дания и сама автономия. Он также сообщил о диалоге с другими странами ЕС по выработке общей позиции.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде выразил недоумение тем, что тарифы увязываются с безопасностью в Арктике. По его словам, в НАТО существует консенсус по вопросу необходимости её усиления, и таможенные меры «не должны рассматриваться в этом контексте».

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал угрозы Трампа попыткой запугивания. Он заявил, что Европа отреагирует «коллективно и скоординированно», если пошлины будут введены, и подчеркнул необходимость защиты европейского суверенитета.

Президент Финляндии Александр Стубб, в свою очередь, заявил, что европейские страны «стоят плечом к плечу», поддерживают Данию и Гренландию и продолжают диалог с США. При этом он предупредил, что использование карательных тарифов может привести к серьёзным последствиям для трансатлантического сотрудничества.