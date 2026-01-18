Учёные готовятся снять «кино» о чёрной дыре и доказать, что она не злой космический пылесос

ВКонтакте

Астрономы планируют впервые в истории получить видеоряд работы сверхмассивной чёрной дыры и разрушить популярный миф о том, что подобные объекты представляют собой «злые вакуумные пылесосы». Об этом пишет газета The Guardian.

В центре внимания учёных — гигантская чёрная дыра в центре галактики М87. В марте и апреле международный проект Event Horizon Telescope (EHT) будет наблюдать за ней с помощью сети из 12 радиотелескопов, расположенных по всему миру — от Антарктиды до Испании и Южной Кореи. Исследователи намерены зафиксировать движение вещества на границе горизонта событий — точки, за пределы которой не может выйти ни свет, ни материя.

По словам одного из основателей проекта, профессора Кембриджского университета Серы Маркофф, съёмка станет прорывом для науки. Она считает, что такие наблюдения позволят ускорить понимание процессов вокруг чёрных дыр «на порядок».

Учёных, в частности, интересует скорость вращения чёрной дыры и механизм формирования мощных джетов — гигантских струй вещества, которые выбрасываются из центра галактик. Эти структуры могут растягиваться на огромные расстояния и напрямую влиять на эволюцию галактик, подавляя или, наоборот, провоцируя звездообразование.

Маркофф отмечает, что у чёрных дыр сложилась пугающая репутация, однако в действительности они играют важную роль в устройстве Вселенной. По её словам, это не «монстры, поглощающие всё подряд», а ключ к пониманию того, как формировались первые галактики и как они менялись со временем.

Сверхмассивная чёрная дыра в галактике М87 обладает колоссальными размерами: её масса сопоставима с массой шести миллиардов Солнц, а масштаб — с Солнечной системой. Благодаря этому объект вращается достаточно медленно, и учёные могут объединять снимки, сделанные каждые несколько дней, в единый видеоряд.

Публикации результатов придётся подождать: данные хранятся на физических носителях, которые из Антарктиды смогут вывезти только летом, а последующая обработка займёт значительное время.