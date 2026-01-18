Германия неожиданно свернула разведывательную миссию в Гренландии и вывела свои войска

ВКонтакте

Вооружённые силы Германии завершили разведывательную миссию в Гренландии и покинули регион. Об этом, ссылаясь на заявления представителей бундесвера, сообщает газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung в воскресенье, 18 января.

По словам подполковника Петера Милевчика, пресс-секретаря миссии, операция прошла успешно и в полном соответствии с планом. Немецкие военные тесно взаимодействовали с датскими коллегами и получили от них всестороннюю поддержку. «Сотрудничество было чрезвычайно позитивным и конструктивным», — отметил он в воскресенье в аэропорту Нуука.

Миссия носила разведывательный характер и проходила в рамках учебных мероприятий. В ходе операции, по словам Милевчика, состоялся активный обмен мнениями с военными представителями Франции, Нидерландов и Исландии. Теперь участники миссии возвращаются в Германию, где будут обсуждаться возможные дальнейшие шаги.

В бундесвере также подчеркнули, что контакты с местным населением носили доброжелательный характер. Хотя официальных встреч не проводили, немецкие военные поддерживали видимое присутствие в общественных местах.

В Министерстве обороны ФРГ уточнили, что в миссии участвовали 15 военнослужащих. Полученные данные планируют использовать для укрепления безопасности в Северной Атлантике и Арктике совместно с партнёрами Германии по НАТО. Изначально операция должна была продлиться до субботы, однако после консультаций с Данией её продлили на один день.