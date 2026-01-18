С 1 марта авиакомпании в России обяжут заранее рассказывать пассажирам о возврате билетов и задержках рейсов

ВКонтакте

С 1 марта в России вступают в силу изменения в правила воздушных перевозок, которые обязывают авиакомпании заранее и подробно информировать пассажиров об условиях перелёта, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денег. Об этом, ссылаясь на депутата Госдумы Александра Якубовского, пишет РИА Новости в воскресенье, 18 января.

Поправки касаются правил, утверждённых приказом Минтранса России №341. Впервые в них детально прописана обязанность перевозчиков разъяснять пассажирам условия возврата средств при болезни или других вынужденных обстоятельствах.

Отдельный блок изменений касается семей с детьми. Теперь авиакомпании обязаны выделять пассажирам до 12 лет и сопровождающим их взрослым соседние места на борту без дополнительной платы. В правилах также чётко прописан порядок такого размещения.

В поправках также уточнили, когда пассажир вправе отказаться от перелёта и вернуть деньги — например, при задержке рейса более чем на полчаса. В таких случаях авиакомпания должна обеспечить людей водой, питанием и, при необходимости, разместить их на время ожидания.

В целом изменения носят практический и защитный характер и направлены на снижение конфликтных ситуаций между пассажирами и авиакомпаниями за счёт чётких и одинаковых правил для всех», — подытожил Якубовский.