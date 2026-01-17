Во Франции впервые официально обсудили возможный выход страны из НАТО

ВКонтакте

В Национальном собрании Франции впервые на официальном уровне начали обсуждать инициативу о выходе страны из НАТО. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

С предложением выступила вице-президент парламента и депутат от левой партии La France Insoumise Клеманс Гетте. Она внесла резолюцию, в которой призывает Францию выйти из Североатлантического альянса, назвав членство в нём «нежелательным и неприемлемым».

По мнению депутата, США фактически «освобождают себя от международного права и механизмов коллективной безопасности», превращая Европейский союз в «вассала». В этой связи, считает Гетте, Франции следует перестать рассматривать Соединённые Штаты как союзника. Она привела ряд претензий к американской политике, включая «незаконное похищение» президента Венесуэлы, заявления о возможной аннексии Гренландии, а также санкции в отношении европейских чиновников. Отдельно депутат раскритиковала, по её словам, навязывание Евросоюзу «грабительских торговых соглашений».

Ещё одним аргументом стала позиция НАТО по военным расходам. Гетте осудила требование альянса направлять на оборону до 5% ВВП, заявив, что такая мера служит интересам американской оборонной промышленности и подрывает суверенитет европейских стран. Также она обвинила США в попытках вмешательства в европейские избирательные процессы с целью поддержки крайне правых сил.

По словам депутата, выход из НАТО позволит Франции восстановить военную и дипломатическую независимость, вернуться к статусу неприсоединившейся державы и опираться на собственные силы ядерного сдерживания. При этом Гетте подчёркивает, что речь не идёт об изоляции страны.

В качестве альтернативы она предлагает усилить миротворческую роль Франции через сотрудничество в рамках Франкофонии, ООН, ОБСЕ и партнёрств с развивающимися рынками. Среди приоритетов также названы борьба с экологическим кризисом, поиск альтернатив неолиберальной модели экономики, защита общих благ и продвижение многостороннего ядерного разоружения.