Россия втрое увеличила поставки чая в страны Евросоюза

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Россия в ноябре третий месяц подряд наращивала экспорт чая в страны ЕС. Об этом, ссылаясь на данные Евростата, пишет РИА Новости в субботу, 17 января.

За месяц объёмы поставок выросли сразу втрое и составили 323 тысячи евро. Показатель конца осени стал максимальным с июня прошлого года. Тогда экспорт российского чая в ЕС оценивался в 409 тысяч евро.

Крупнейшим покупателем российского чая среди стран Евросоюза стала Германия — на неё в ноябре пришлось около 73% всех поставок. Ещё 27% объёма закупила Латвия. Небольшие партии также импортировали Франция и Португалия.