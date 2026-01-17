Смерть кошки или собаки люди переживают так же тяжело, как утрату родных — учёные

ВКонтакте

Боль после смерти домашнего животного по своей силе и последствиям мало отличается от переживаний после утраты человека. К такому выводу пришёл профессор Ирландского национального университета в Мейнуте Филип Хайленд. Об этом пишет The Guardian.

Учёный изучал феномен так называемого расстройства затянувшегося горя (Complicated grief disorder). Обычно этот диагноз ставят людям, которые годами не могут справиться с переживаниями после смерти близкого родственника или партнёра. Хайленд задался вопросом, справедливо ли игнорировать подобные симптомы у людей, потерявших домашних животных.

В рамках исследования учёный опросил 975 взрослых жителей Великобритании. Респондентам задавали вопросы об их опыте переживания утраты — родственников, друзей и питомцев. Выяснилось, что у 7,5% людей, потерявших кошек или собак, поведение соответствовало симптомам расстройства затянувшегося горя. Для сравнения: такие же признаки обнаружили у 8,3% участников опроса, переживших смерть бабушки или дедушки, у 9,1% — после утраты партнёра и у 8,9% — после смерти брата или сестры.

По словам профессора Хайленда, если эти результаты подтвердятся в дальнейших исследованиях, психиатрам и психологам придётся пересмотреть своё отношение к пациентам, страдающим из-за потери близкого существа, не относящегося к виду Homo sapiens.