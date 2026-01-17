В Минпросвещения разработали поправки для введения в школах оценки за поведение

ВКонтакте

Министерство просвещения подготовило проект приказа о введении оценки за поведение в российских школах. Документ предполагает введение изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам.

В проекте говорится, что контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, дисциплины на уроках и норм поведения в образовательных организациях может предусматривать выставление отдельной оценки за поведение. В Минпросвещения уточнили, что нововведение планируют внедрить во всех российских школах с 1 сентября 2026 года. Решение принято по итогам пилотного проекта, который стартовал в начале 2025/26 учебного года.

Апробация проходила в семи регионах: Новгородской, Тульской, Ярославской и Ленинградской областях, а также в ЛНР, Чечне и Мордовии. В пилоте по собственной инициативе участвовали 89 школ. При этом оценки за поведение выставляли только учащимся 5-8-х классов.