За год 30 россиянам отказали во въезде в Финляндию

В 2025 году во въезде в Финляндию отказали 30 гражданам России. Об этом, ссылаясь на руководителя пресс-службы пограничной охраны страны Йоуни Лахтинена, пишет РИА Новости в субботу, 17 января.

«В 2025 году 30 российским гражданам было отказано во въезде в страну», — сказал Лахтинен.

По его словам, общее число граждан России, которые въехали в Финляндию через внешние границы в 2025 году, составило около 13,5 тысячи человек.

Финская газета ранее Helsingin Sanomat рассказала, что пятерых россиян не пустили в Лапландию, несмотря на действующие шенгенские визы.