С 1 февраля в России проиндексируют пособия и выплаты, включая маткапитал

В России с 1 февраля 2026 года увеличат более 40 видов выплат, пособий и компенсаций, включая материнский капитал. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Индексация пройдёт с учётом индекса потребительских цен за 2025 год. Коэффициент на 2026 год составит 1,056, что означает рост выплат на 5,6%. Соответствующий проект постановления правительства уже вынесен на общественное обсуждение.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в результате индексации размер материнского капитала на первого ребёнка увеличится более чем на 38,6 тысячи рублей и достигнет 729 тысяч рублей. При рождении второго ребёнка семьи, уже оформившие сертификат, дополнительно получат свыше 234 тысяч рублей. Если же выплата при рождении первенца ранее не оформлялась, при появлении второго ребёнка семья сможет сразу получить полную сумму — 963 тысячи рублей.

Помимо материнского капитала, вырастет пособие при рождении ребёнка — почти до 28,5 тысячи рублей. Ежемесячные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», увеличатся примерно до 76,5 тысячи рублей.

Также будут проиндексированы выплаты ветеранам, гражданам с инвалидностью, пособие по уходу за ребёнком, ежемесячная страховая выплата, пособие по безработице и другие меры социальной поддержки.