Закупки побили рекорд с 1999 года: Польша нарастила импорт удобрений из России

Польша в январе-ноябре 2025 года резко нарастила импорт удобрений из России, доведя его до рекордных показателей. Об этом, ссылаясь на данные Евростата, пишет РИА Новости.

За год польские компании увеличили закупки в 1,5 раза — до 555,1 млн евро против 365,4 млн годом ранее. Это самый высокий показатель как минимум с 1999 года. Более ранняя статистика в открытых источниках отсутствует.

Основной объём поставок пришёлся на азотные удобрения — на них Польша потратила около 323 млн евро. Кроме того, активно закупались смешанные удобрения на сумму 132,2 млн евро и калийные — на 99,8 млн евро.

Особенно заметный рост зафиксирован в ноябре. За один месяц польские компании увеличили ввоз российских удобрений сразу втрое — до 48,3 млн евро по сравнению с 15,3 млн евро в октябре.